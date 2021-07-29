Талалаев — игрокам «Ахмата»: с «Крыльями» мы подсели, только не в ногах, а в голове

«Ахмат» в «Инстаграме» опубликовал видео после матча 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». В ролике главный тренер грозненцев Андрей Талалаев разобрал встречу с самарцами.
«Первый тайм мы сыграли хорошо, а во втором подсели. В матче в Туле, который мы играли в прошлом году, мы пробежали 110 км. Знаете, сколько вы в этой игре пробежали все вместе? 123 км. Я вам уже говорил, что больше 120 км — это уровень Лиги Европы, Лиги чемпионов.
И то, что мы говорим, что мы подсели… Мы подсели, ребят, только вот здесь, в голове. Потому что мы вышли защищать 2:0. А нам нужно было выходить и продолжать играть. О чём мы и говорили в перерыве: выйти и продолжать играть так, чтобы забить третий гол. И тогда игра закончилась бы так, как, например, с «Краснодаром».
Самое главное, что мы сейчас должны сделать, — это понять, что всё у нас в голове, не в ногах. Мы готовились к этому. За счёт чего? За счёт того, что мы год работали. Вы вышли на другой уровень, большинство. Плюс пришли игроки с хорошим потенциалом. Нужно, чтобы в команде каждый выходящий приносил максимум пользы. Гол можно забить, можно пропустить. Но при этом надо продолжить играть в футбол, как и играли», — сказал Талалаев.
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