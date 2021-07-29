Названа зарплата Кунде в случае перехода в «Челси»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде будет получать € 4 млн в год плюс бонусы, если перейдёт в «Челси», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере». Француз согласовал контракт до 2026 года.

Журналист Фабрицио Романо сообщал, что лондонский клуб предложил андалусийцам за 22-летнего французского футболиста € 30–35 млн и своего защитника Курта Зума. Стороны намерены договориться именно о таком формате сделки — обмен с доплатой со стороны синих.



Ранее сообщалось, что Кунде хочет выступать в Лиге чемпионов и по этой причине отказался переходить в «Тоттенхэм Хотспур».



Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.

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