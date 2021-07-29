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«Милан» готов продлить контракт с Симоном Кьером до 2023 года

«Милан» готов продлить контракт с Симоном Кьером до 2023 года
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Защитник сборной Дании Симон Кьер может продлить контракт с «Миланом», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, итальянский клуб готов начать переговоры с 32-летним датским футболистом о заключении нового соглашения, рассчитанного до 2023 года.

Напомним, Кьер перешёл в «Милан» из «Севильи» на правах аренды в январе 2020 года. В июле того же года итальянский клуб выкупил контракт защитника у испанцев. В прошлом сезоне Кьер принял участие в 28 матчах итальянской Серии А и отдал две результативные передачи. С 2009 года футболист вызывается в национальную команду Дании. Вместе со сборной Дании Кьер дошёл до полуфинала прошедшего чемпионата Европы — 2020.

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