В «Спартаке» заявили о договоренности с Джикией по сумме нового контракта

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что стороны достигли договоренности по сумме нового контракта с защитником Георгием Джикией.



«В сообщении «РБ-Спорта» нет ни слова правды. Переговоры между Джикией и «Спартаком» идут конструктивно. По сумме контракта достигнута договоренность. Обсуждаем распределение долей в фиксированной и бонусной частях контракта», — цитирует Фетисова РБК.



Георгий Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. За время нахождения в московском клубе футболист провёл 134 матча во всех турнирах и забил четыре гола. Его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года.



Следишь за трансферами? Тогда читай наш телеграм-канал. Там всё есть

Новость по теме Салихова заявила, что директор «Спартака» не планировал продлевать контракт с Джикией