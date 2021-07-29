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В «Спартаке» заявили о договоренности с Джикией по сумме нового контракта

В «Спартаке» заявили о договоренности с Джикией по сумме нового контракта
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Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что стороны достигли договоренности по сумме нового контракта с защитником Георгием Джикией.

«В сообщении «РБ-Спорта» нет ни слова правды. Переговоры между Джикией и «Спартаком» идут конструктивно. По сумме контракта достигнута договоренность. Обсуждаем распределение долей в фиксированной и бонусной частях контракта», — цитирует Фетисова РБК.

Георгий Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. За время нахождения в московском клубе футболист провёл 134 матча во всех турнирах и забил четыре гола. Его действующий контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2022 года.

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