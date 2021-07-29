Умяров: Тедеско так завёлся, что ударил чемодан Ларссона. Мы вышли и забили два

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров назвал три главных качества бывшего наставника клуба Доменико Тедеско.
«Эмоциональность. Помню, как он давал установку на столе в перерыве матча с «Локомотивом». Мы проигрывали 0:1, он зашёл и просто разнёс раздевалку так, что мы вышли и выиграли 2:1. Дошло до того, что он ударил по чемодану Джорди, там вроде даже клавиатура отвалилась. Тедеско потом извинился. Ну это уже, понятно, шутки были.
С чего началась та речь в раздевалке? Он понимал, что мы вроде контролировали игру, держали мяч, но момент создали всего один — Джорди после скидки Айртона не забил. С этого момента Тедеско и начал, потом у него такая заряженность появилась, сказал, чтобы вышли и разорвали их. А в конце уже спокойно отметил, что именно надо чуть изменить [в тактике], мы вышли, изменили это — и забили два.
Трудолюбие. Тут элементарный пример: тренерский штаб в начале работы просто жил на стадионе. Я рано приезжал на тренировки, где-то за час. А их машина уже стояла. Когда уезжал — после всех процедур, обеда, она по-прежнему была на парковке. Потом узнал, что тренеры по 10-11 часов проводили на стадионе.
Ну и третья черта — в нужный момент Тедеско мог сдерживать эмоции. С одной стороны, может показаться, что он иногда был слишком эмоциональным, с другой — в раздевалке он нас настраивал, а потом уже с холодной головой объяснял по каким-то важным моментам: что, как и где нужно делать. Тедеско мог не только зарядить, но и успокоить», — цитирует Умярова «Матч ТВ».
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