Сандро Шварц рассказал о кадровом состоянии московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о кадровом состоянии клуба перед матчем второго тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Грулёва не будет в заявке. Моро прошёл весь недельный цикл, и мы можем на него рассчитывать. По Лесовому вопрос открыт, у нас ещё два дня, чтобы ситуация по нему была ясна полностью.
Я на прошлой неделе отвечал на вопрос по нападающему. Я работаю с теми, кто работает в обойме. На прошлой неделе они проявили свои лучшие качества. В данном цикле тоже показывают хорошую готовность и динамику. Что касается новичков, мы находимся в полном обмене информацией с Желько Бувачем.
У нас в обойме есть Евгеньев и Плиев, которые хороши на тренировках. Но для нас важна конкуренция, в линии обороны она высокая. Мы рады этому факту. Бальбуэна и Ордец хорошо смотрелись, но мы в совокупности смотрелись хорошо и показали крепкую оборону. Для нас важно, чтобы на тренировках все показывали лучшие качества и приближались к основному составу», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 29 июля 2021
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