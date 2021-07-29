Сандро Шварц рассказал об особенностях подготовки к матчу с «Уфой»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал об особенностях подготовки к матчу второго тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
«Я был на стадионе и видел «Уфу» вживую. Они агрессивны, и мы убеждены, что на искусственном газоне они будут играть в свой футбол. Нам нужно придерживаться наших принципов и показать свой стиль.
Сегодня и завтра мы будем тренироваться на искусственном поле, чтобы максимально подготовиться к «Уфе». Но если говорить об отличиях – скорость мяча при передаче и ощущение мяча. Я ещё не был на поле в «Уфе», но представляю, что такое искусственное поле. На таком поле легко проявить технику и легко сыграть. Искусственные поля ровные, поэтому ждём быстрой и техничной игры. Я играл на таких полях часто, если говорить об официальных матчах, то у меня был опыт в академии, когда моя команда играла на искусственном газоне. Также очень часто матчи переносились на искусственное из-за дождя», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 29 июля 2021
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