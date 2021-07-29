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Наставник «Енисея» покинул пост, но остался в клубе. Старший тренер ушёл из команды

Наставник «Енисея» покинул пост, но остался в клубе. Старший тренер ушёл из команды
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Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте сообщил о кадровых изменениях в тренерском штабе команды.

«Александр Алфёров оставляет должность главного тренера, но продолжит работу в системе клуба. Старший тренер Сергей Кабельский покидает клуб. Контракт расторгнут по взаимному согласию. Мы благодарим Сергея Марьяновича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!

Готовить «Енисей» к субботней игре с ФК «Алания-Владикавказ» будет и.о. главного тренера Виктор Владимирович Тренёв», — говорится в заявлении.

«Енисей» после трёх туров занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Команда набрала лишь одно очко и уступает по дополнительным показателям «Кубани».

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