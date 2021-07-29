Наставник «Енисея» покинул пост, но остался в клубе. Старший тренер ушёл из команды
Поделиться
Красноярский «Енисей» на своём официальном сайте сообщил о кадровых изменениях в тренерском штабе команды.
«Александр Алфёров оставляет должность главного тренера, но продолжит работу в системе клуба. Старший тренер Сергей Кабельский покидает клуб. Контракт расторгнут по взаимному согласию. Мы благодарим Сергея Марьяновича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!
Готовить «Енисей» к субботней игре с ФК «Алания-Владикавказ» будет и.о. главного тренера Виктор Владимирович Тренёв», — говорится в заявлении.
«Енисей» после трёх туров занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. Команда набрала лишь одно очко и уступает по дополнительным показателям «Кубани».
Комментарии
- 29 июля 2021
-
16:35
-
16:29
-
16:08
-
16:00
-
15:58
-
15:58
-
15:30
-
15:12
-
15:01
-
14:53
-
14:22
-
14:11
-
14:06
-
13:52
-
13:51
-
13:30
-
13:20
-
13:16
-
12:57
-
12:49
-
12:31
-
11:56
-
11:53
-
11:32
-
11:21
-
11:20
-
11:15
-
10:57
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:16
-
10:00
-
09:54
-
09:45
Партнерский контент