Российский нападающий Александр Кокорин забил первый гол за «Фиорентину» в товарищеском матче с командой из Серии D (четвёртый по силе дивизион Италии) «Левико Терме». Форвард открыл счёт на 15-й минуте встречи ударом с пенальти. В данный момент «фиалки» впереди, счёт встречи 2:0.

Ранее стало известно, что Кокорин может покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно. Александр не входит в планы «фиалок». Кокорина предложили клубам из России и Турции.



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн.



В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.

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