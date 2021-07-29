Главный тренер «Остина» прокомментировал подписание Дриусси

Главный тренер «Остина» Джош Вольфф прокомментировал подписание экс-нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси.

«Себастьян Дриусси — феноменальный и универсальный игрок, который усилит наше нападение и сделает нас более опасными. Мы следили за ним достаточно долгое время. Мы уверены, что международный опыт Себастьяна поднимет уровень всей нашей группы атаки и поможет бороться за место в плей-офф в этом сезоне», — приводит слова Вольффа официальный сайт «Остина».

Ранее аргентинец реализовал своё право на выкуп контракта с «Зенитом». Форвард перешёл в петербургский клуб из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн. Контракт аргентинского форварда с «Зенитом» был рассчитан до лета 2022 года.

В составе сине-бело-голубых Дриусси провёл 138 матчей, забил 25 мячей и отдал 28 результативных передач. Вместе с «Зенитом» нападающий трижды стал чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

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