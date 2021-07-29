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Карагандинский «Шахтёр» Адиева выбил «Стяуа» из Лиги конференций

Карагандинский «Шахтёр» Адиева выбил «Стяуа» из Лиги конференций
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Сегодня, 29 июля, карагандинский «Шахтёр» встретился с бухарестской командой «Стяуа». Ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций проходила на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» и завершилась триумфом команды из Казахстана.

В основное время карагандинский «Шахтёр» выиграл со счётом 2:1, что сравняло общий счёт двухматчевого противостояния. Победитель пары был определён в серии послематчевых пенальти – сильнее и удачливее оказались «горняки» (5:3).

Примечательно, что «Шахтёр» из Караганды возглавляет российский специалист Магомед Адиев, который ранее тренировал «Чайку». Напомним, после ухода Адиева клуб был переведён из ФНЛ в ПФЛ за участие в матчах неспортивного характера.

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2021, четверг. 16:00 МСК
Шахтёр Крг
Караганда, Казахстан
Окончен
2 : 1
5 : 3
Стяуа
Бухарест, Румыния
1:0 Габышев – 11'   1:1 Коман – 76'   2:1 Таттыбаев – 90+1'
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