Карагандинский «Шахтёр» Адиева выбил «Стяуа» из Лиги конференций

Сегодня, 29 июля, карагандинский «Шахтёр» встретился с бухарестской командой «Стяуа». Ответная встреча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций проходила на «Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна» и завершилась триумфом команды из Казахстана.

В основное время карагандинский «Шахтёр» выиграл со счётом 2:1, что сравняло общий счёт двухматчевого противостояния. Победитель пары был определён в серии послематчевых пенальти – сильнее и удачливее оказались «горняки» (5:3).

Примечательно, что «Шахтёр» из Караганды возглавляет российский специалист Магомед Адиев, который ранее тренировал «Чайку». Напомним, после ухода Адиева клуб был переведён из ФНЛ в ПФЛ за участие в матчах неспортивного характера.