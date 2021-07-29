Ван Дейк попал в заявку «Ливерпуля» впервые с октября 2020 года и может сыграть с «Гертой»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк попал в заявку команды на товарищеский матч с «Гертой». Нидерландский футболист может выйти на поле впервые с октября 2020 года.
Напомним, Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у нидерландца зафиксировали офсайд. У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена.
В заявку на матч с «Гертой» также включён защитник Джо Гомес. Англичанин получил травму 11 ноября 2020 года на тренировке. Футболист перенёс хирургическое вмешательство на сухожилии в левом колене. Отмечалось, что остальные связки при повреждении не пострадали.
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