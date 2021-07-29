«Локомотив» поборется с двумя клубами за эквадорского защитника Инкапье

«Локомотив» намерен приобрести центрального защитника аргентинского клуба «Тальерес» и сборной Эквадора Пьеро Инкапье. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, предложение о покупке уже сделал «Наполи», итальянцы готовы выложить за 19-летнего футболиста € 5 млн. Эта цифра не удовлетворяет аргентинцев, которые уже несколько дней ведут переговоры с «Байером» и «Локомотивом». В том числе благодаря убедительной игре Инкапье в Кубке Америки «Тальерес» требует от потенциальных покупателей не менее € 7 млн.

В нынешнем сезоне Инкапье провёл за «Тальерес» 19 матчей и не отличился результативными действиями. Контракт эквадорца с клубом рассчитан до конца 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость Пьера в € 8 млн.

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