ЦСКА анонсировал дерби с «Локо» роликом, на котором Мухин выбирает между конём и паровозом

Пресс-служба ЦСКА анонсировала столичное дерби с «Локомотивом» забавным видеороликом, на котором запечатлён хавбек Максим Мухин, недавно перешедший из армейского клуба в стан железнодорожников.
В ролике-анонсе от ЦСКА Мухин под эпическую музыку выбирает между двумя игрушками: конём, символизирующим ЦСКА, и паровозом, символизирующим «Локомотив».
«Новый сезон – новые игрушки», — написано в видео-анонсе московского дерби на официальном YouTube-канале ЦСКА.
Матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится 31 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Напомним, Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией. Позже стало известно о его переходе в московский ЦСКА.
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