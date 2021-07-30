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Ван Дейк эмоционально отреагировал на первое появление на поле после тяжёлой травмы

Ван Дейк эмоционально отреагировал на первое появление на поле после тяжёлой травмы
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30-летний нидерландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал первое появление на поле в товарищеском матче с «Гертой» (3:4) после длительного восстановления после травмы.

«285 дней назад я начал путь возвращения в футбол. Трудно передать то, какие эмоции сейчас меня переполняют, но для меня важно сказать, что я чувствую себя счастливым, получив поддержку стольких невероятных людей.

Хирург, мои физиотерапевты, тренеры и персонал, которые были со мной с первого дня. Моим товарищам по команде за то, что они давали мне энергию, чтобы я не опускал голову. Болельщикам за их любовь, поддержку и доброту. И, прежде всего, моей семья, потому что без них я был бы никем. Спасибо.

Работа не прекращается. Это только начало. Идём дальше!» — гласит пост ван Дейка в «Твиттере».

Напомним, Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у нидерландца зафиксировали офсайд. У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена.

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