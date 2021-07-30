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«Абердин» установит бронзовую статую в честь Алекса Фергюсона

«Абердин» установит бронзовую статую в честь Алекса Фергюсона
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Футбольный клуб «Абердин» заказал бронзовую статую бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону, чтобы отблагодарить его за выдающийся вклад в развитие клуба, сообщает пресс-служба шотландцев.

79-летний специалист является самым титулованным тренером в истории британского футбола. После работы с шотландскими клубами и сборной Шотландии Фергюсон на протяжении 26 лет возглавлял «Манчестер Юнайтед».

Бронзовую статую установят на территории домашнего стадиона, на котором выступает «Абердин». Клуб уже выбрал фотографию, на основе которой будет создана статуя. На фото Алекс Фергюсон празднует чемпионство в сезоне-1979/1980. Тогда впервые за 15 лет «Абердин» прервал гегемонию «Селтика» и «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии.

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