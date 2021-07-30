В чемпионате Италии продлили правило пяти замен ещё на сезон

Правило пяти замен в итальянской Серии А продолжит действовать в сезоне-2021/2022, сообщает Football Italia.
Решение обусловлено тем, что клубам высшей лиги понравился новый регламент. Как и в прошлом сезоне, в Кубке Италии в случае дополнительного времени команды смогут сделать шесть замен.
Правило увеличения количества замен было принято к рестарту сезона-2019/2020, прерванного из-за пандемии коронавируса. Было решено, что после длительной паузы футболисты не смогут выдерживать нагрузки. При этом клубы обязали проводить замены в трёх слотах, как и раньше. Впоследствии правило продлили на сезон-2021/2022. При этом решение о возможном использовании правила позволили принять организаторам соревнований.
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