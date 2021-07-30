Олег Романцев назвал главных конкурентов «Зенита» в сезоне-2021/2022

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Если назову «Уфу» или «Ахмат», сильно удивлю?.. А если серьёзно, то этот вопрос больше к Ванге или Вольфу Мессингу. Это они всё знали наперёд. В прошлом сезоне ещё за несколько туров до конца не было ясно с окончательной расстановкой. А сейчас позади только первый тур. Думаю, как и в минувшем чемпионате, тон по-прежнему будет задавать «Зенит», у которого крепкий состав и поставлена игра. Что касается возможных конкурентов, то ими могут оказаться вспыхнувший на финише «Локомотив» или обновлённый Слуцким «Рубин». Появилась надежда, что встряхнёт ЦСКА молодой Алексей Березуцкий. Очень надеюсь, что в год своего 100-летнего юбилея не останется в стороне и «Спартак», которому по такому случаю нужно прыгнуть выше и своей головы, и «Зенита», — цитирует Романцева «Спорт-экспресс».
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