США и Мексика сыграют в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Определились финалисты Золотого кубка КОНКАКАФ. В первом полуфинальном матче встречались сборные Катара и США. Игра прошла на стадионе «Кью-ту» в Остине (США) и завершилась со счётом 0:1.



На 61-й минуте катарская команда получила возможность выйти вперёд, однако нападающий Хассан Аль-Хайдос не реализовал пенальти. Судьбу противостояния решил форвард Гьяси Зардес, поразивший ворота соперников на 86-й минуте.

Во втором полуфинале сыграли Мексика и Канада. Встреча прошла на стадионе «NRG-стэдиум» в Хьюстоне (США) и завершилась со счётом 2:1.



Мексиканская команда вышла вперёд перед свистком на перерыв — полузащитник Орбелин Пинеда забил с пенальти. На 57-й минуте катарский нападающий Тажон Бушанан восстановил равновесие. Спустя девять минут мексиканцы вновь получили право на пенальти, но защитник Карлос Сальседо удар не реализовал. Тем не менее номинальные хозяева сумели дожать соперника, и на 9-й компенсированной минуте хавбек Эктор Эррера забил победный мяч.

Таким образом, в финале Золотого кубка КОНКАКАФ сыграют сборные США и Мексики. Матч пройдёт в ночь на 2 августа на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе.