Полуфинал Кубка КОНКАКАФ приостановили из-за гомофобных кричалок мексиканских фанатов

Полуфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Мексики и Канады пришлось приостановить. Встреча прошла на стадионе «NRG-стэдиум» в Хьюстоне (США).



Как сообщает ESPN, во втором тайме мексиканские болельщики стали скандировать гомофобные кричалки. Из-за этого было принято решение приостановить игру. Вскоре матч возобновился.



Напомним, матч Мексика — Канада завершился со счётом 2:1. Мексиканская команда вышла вперёд перед свистком на перерыв — полузащитник Орбелин Пинеда забил с пенальти. На 57-й минуте катарский нападающий Тажон Бушанан восстановил равновесие. Спустя девять минут мексиканцы вновь получили право на пенальти, но защитник Карлос Сальседо удар не реализовал. Тем не менее номинальные хозяева сумели дожать соперника, и на 9-й компенсированной минуте хавбек Эктор Эррера забил победный мяч.

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