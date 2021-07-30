РПЛ выступила с заявлением о допуске болельщиков на матчи в Москве

На матчах Российской Премьер-Лиги в Москве может в скором времени увеличиться квота болельщиков. С соответствующим предложением выступило столичное Управление Роспотребнадзора, сообщается в телеграм-канале РПЛ.
«Московское отделение Роспотребнадзора передало в Правительство города предложение о допуске зрителей на массовые мероприятия — за исключением мероприятий в организациях культуры и образования — после расчёта показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией за две последние календарные недели. В число показателей входят коэффициент распространения инфекции, темпы прироста заболеваемости за неделю и охват ПЦР-тестирования среди населения. Согласно предложению, на объекты возможен допуск от 1000 до 3000 зрителей.
О порядке допуска болельщиков на матчи московских команд РПЛ — «Динамо», «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА — клубы сообщат дополнительно», — говорится в сообщении.
- 30 июля 2021
-
14:03
-
13:55
-
13:48
-
13:27
-
13:16
-
13:05
-
13:01
-
12:43
-
12:17
-
12:12
-
11:58
-
11:48
-
11:46
-
11:25
-
11:21
-
10:49
-
10:45
-
10:25
-
10:25
-
10:13
-
09:48
-
09:47
-
09:29
-
09:26
-
03:12
-
02:50
-
02:08
-
01:29
-
00:50
-
00:29
-
00:16
- 29 июля 2021
-
23:54
-
23:49
-
23:43
-
23:36