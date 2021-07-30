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РПЛ выступила с заявлением о допуске болельщиков на матчи в Москве

РПЛ выступила с заявлением о допуске болельщиков на матчи в Москве
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На матчах Российской Премьер-Лиги в Москве может в скором времени увеличиться квота болельщиков. С соответствующим предложением выступило столичное Управление Роспотребнадзора, сообщается в телеграм-канале РПЛ.

«Московское отделение Роспотребнадзора передало в Правительство города предложение о допуске зрителей на массовые мероприятия — за исключением мероприятий в организациях культуры и образования — после расчёта показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией за две последние календарные недели. В число показателей входят коэффициент распространения инфекции, темпы прироста заболеваемости за неделю и охват ПЦР-тестирования среди населения. Согласно предложению, на объекты возможен допуск от 1000 до 3000 зрителей.

О порядке допуска болельщиков на матчи московских команд РПЛ — «Динамо», «Локомотива», «Спартака» и ЦСКА — клубы сообщат дополнительно», — говорится в сообщении.

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