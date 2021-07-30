«Милан» контактирует с агентами Хакима Зиеша. Хавбек «Челси» хочет играть в Италии
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Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в «Милане».
Как сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, представители россонери находятся в постоянном контакте с агентами 28-летнего футболиста. При этом сам Хаким хочет в будущем играть в Италии и был бы рад такой возможности.
Зиеш начинал карьеру в Нидерландах, где выступал за «Херенвен» и «Твенте», а затем провёл четыре года в «Аяксе». Прошлым летом марокканца приобрёл «Челси». Сумма трансфера составила € 40 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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Видео гола Зиеша в ворота «Манчестер Сити»:
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