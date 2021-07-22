«Милан» нацелился на Хакима Зиеша

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш может продолжить карьеру в итальянской Серии А.



Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на журналиста Санти Ауну, заполучить 28-летнего футболиста сильно хочет «Милан». Хаким — первый в списке приоритетов на роль вингера. Однако до сих пор россонери не сделали «Челси» предложение, поскольку считают более важным усиление других позиций. Также проблема заключается в финансовом аспекте.



Зиеш начинал карьеру в Нидерландах, где выступал за «Херенвен» и «Твенте», а затем провёл четыре года в «Аяксе». Прошлым летом марокканца приобрёл «Челси». Сумма трансфера составила € 40 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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Видео гола Зиеша в ворота «Манчестер Сити»: