Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Calciomercato.com. По информации источника, в приобретении футболиста заинтересован главный тренер «Милана» Стефано Пиоли.



«Милан» хочет арендовать Иличича с правом дальнейшего выкупа. «Аталанта» хочет получить € 8 млн, и эти требования в клубе считают завышенными. «Милан» готов отдать за игрока не более € 3 млн.



Ранее сообщалось, что «Аталанта» может подписать ивуарийского полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. Бога рассматривают на место Йосипа Иличича, который может покинуть клуб из Бергамо этим летом. Как сообщается, словенец больше не является неприкасаемым для главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

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