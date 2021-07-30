Стала известна сумма, из-за которой переговоры «Спартака» и «Гремио» по Роше зашли в тупик

Переход нападающего московского «Спартака» Педро Роши в «Гремио» оказался под угрозой срыва. Стала известна сумма, из-за которой трансфер может не состояться.
Как сообщает UOL, «Спартак» намерен получить за аренду бразильца € 500 тысяч, это не устраивает «Гремио». Бразильский клуб хочет получить форварда в бесплатную аренду, а так же платить не больше 50% зарплаты самому футболисту. Отмечается, что клубы ещё могут договориться.
Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
2020 год Педро провёл на правах аренды во «Фламенго». В прошлом сезоне нападающий принял участие в пяти матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.
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