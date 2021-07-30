«Удачно сложилась игра». Слуцкий — о разгромной победе «Рубина» над «Арсеналом»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги победного матча 2-го тура РПЛ с «Арсеналом» (3:0).
«Удачно сложилась игра, забили достаточно быстрые голы. Уже понятно, что играли во многом по счёту. Почему Абильгор остался в запасе? У него есть небольшие мышечные проблемы. Мы решили не усугублять и поберечь его на следующий четверг.
Макаров? Мы отталкиваемся от состояния наших футболистов. Макаров был и остаётся важным игроком для нас, но так получилось, что он приехал позже, приехал не в оптимальном состоянии и пока никак не может набрать свои оптимальные кондиции, к сожалению.
Замена Ин Бёма в перерыве? Практически все замены кроме Йевтича связаны с тем, что футболисты об этом попросили, были небольшие мышечные повреждения. Все эти замены были по определённому дискомфорту – так это назовём.
Дюпин неоднократно ошибался на выходах? Сыграл на ноль, поэтому он большой молодец», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
- 30 июля 2021
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