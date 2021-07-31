Хвича показывал сердце трибунам, фанатки переживали за «Арсенал». Фото победы «Рубина»
Поделиться
30 июля в Туле на стадионе «Арсенал» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» одержал разгромную победу над «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды гостей.
«Рубин» открыл счёт в матче уже на 12-й минуте, автором быстрого гола стал Хван Ин Бём. На 37-й минуте нападающий Джордже Деспотович удвоил преимущество казанцев, реализовав пенальти. На 40-й минуте Хвича Кварацхелия своим голом довёл дело до разгрома. Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.
«Рубин» набрал 6 очков в первых двух матчах нового сезона.
Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Комментарии
- 31 июля 2021
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:53
-
09:32
-
09:30
-
09:19
-
09:00
-
08:38
-
07:22
-
06:07
-
05:46
-
03:06
-
02:40
-
01:16
-
00:50
-
00:37
- 30 июля 2021
-
23:54
-
23:29
-
23:19
-
22:35
-
22:31
-
22:27
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:33
-
21:07
Партнерский контент