Хвича показывал сердце трибунам, фанатки переживали за «Арсенал». Фото победы «Рубина»

30 июля в Туле на стадионе «Арсенал» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» одержал разгромную победу над «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды гостей.

«Рубин» открыл счёт в матче уже на 12-й минуте, автором быстрого гола стал Хван Ин Бём. На 37-й минуте нападающий Джордже Деспотович удвоил преимущество казанцев, реализовав пенальти. На 40-й минуте Хвича Кварацхелия своим голом довёл дело до разгрома. Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.

«Рубин» набрал 6 очков в первых двух матчах нового сезона.

Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.