«Зенит» претендует на Антона Миранчука, которого предлагали клубам РПЛ

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
«Питерцы могут воспользоваться ситуацией в «Локомотиве» и купить Антона. Миранчук всегда нравился руководству «Зенита», поэтому в клубе рассматривают возможность данного трансфера», — сказал один из источников «Чемпионату».
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что отпугнуть сине-бело-голубых может высокая сумма трансфера. Пока это является главной причиной раздумий руководства «Зенита».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал «Краснодару» Мурило, Дмитрия Баринова, Фёдора Смолова и Антона Миранчука.
Самые красивые фотографии российского футбола — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.
- 31 июля 2021
-
00:50
-
00:37
- 30 июля 2021
-
23:54
-
23:29
-
23:19
-
22:35
-
22:31
-
22:27
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:33
-
21:07
-
21:03
-
20:54
-
20:53
-
20:45
-
20:41
-
20:38
-
20:29
-
20:06
-
20:01
-
19:49
-
19:49
-
19:40
-
19:18
-
19:12
-
19:04