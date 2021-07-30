«Зенит» претендует на Антона Миранчука, которого предлагали клубам РПЛ

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.



«Питерцы могут воспользоваться ситуацией в «Локомотиве» и купить Антона. Миранчук всегда нравился руководству «Зенита», поэтому в клубе рассматривают возможность данного трансфера», — сказал один из источников «Чемпионату».



Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что отпугнуть сине-бело-голубых может высокая сумма трансфера. Пока это является главной причиной раздумий руководства «Зенита».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал «Краснодару» Мурило, Дмитрия Баринова, Фёдора Смолова и Антона Миранчука.

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