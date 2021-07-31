Игроки «Барселоны» приехали на тренировку на машинах для гольфа. Видео

Каталонская «Барселона» продолжает подготовительный предсезонный сбор в немецком Баден-Вюртемберге. Так, на одну из последних тренировок футболисты сине-гранатовых приехали на импровизированном кортеже из машин для гольфа.
Игроки «Барселоны» увлеклись процессом езды на гольф-карах, что обеспечило непринуждённую и расслабленную атмосферу на тренировке.
Напомним, по итогам минувшего сезона «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав в 38 турах 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». «Матрасники» набрали 86 очков. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками. В Лиге чемпионов «Барселона» вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии «Пари Сен-Жермен». При этом сине-гранатовые завоевали Кубок Испании.
- 31 июля 2021
-
00:50
-
00:37
- 30 июля 2021
-
23:54
-
23:29
-
23:19
-
22:35
-
22:31
-
22:27
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:33
-
21:07
-
21:03
-
20:54
-
20:53
-
20:45
-
20:41
-
20:38
-
20:29
-
20:06
-
20:01
-
19:49
-
19:49
-
19:40
-
19:18
-
19:12
-
19:04