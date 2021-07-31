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Игроки «Барселоны» приехали на тренировку на машинах для гольфа. Видео

Игроки «Барселоны» приехали на тренировку на машинах для гольфа. Видео
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Каталонская «Барселона» продолжает подготовительный предсезонный сбор в немецком Баден-Вюртемберге. Так, на одну из последних тренировок футболисты сине-гранатовых приехали на импровизированном кортеже из машин для гольфа.

Игроки «Барселоны» увлеклись процессом езды на гольф-карах, что обеспечило непринуждённую и расслабленную атмосферу на тренировке.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав в 38 турах 79 очков. Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико». «Матрасники» набрали 86 очков. «Реал» стал вторым в таблице с 84 набранными очками. В Лиге чемпионов «Барселона» вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в двухматчевом противостоянии «Пари Сен-Жермен». При этом сине-гранатовые завоевали Кубок Испании.

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