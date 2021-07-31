«Одна маленькая девочка счастливая ляжет спать». Салихова о первой победе «Спартака» в РПЛ

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на победу «Спартака» в матче второго тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит бывшим нападающим самарцев Александром Соболевым. На 66-й минуте.
«Спасибо, Соболев, что забил. Одна маленькая девочка счастливая ляжет спать. Не могу понять, кто был лучший на поле. А не Рассказов ли? И вот всё жду феерии от Хендрикса», — написала Салихова в своём телеграм-канале.
«Спартак» одержал первую официальную победу под руководством Руя Витории. В первом туре красно-белые проиграли «Рубину» (0:1). «Крылья Советов» потерпели второе поражение кряду.
- 31 июля 2021
-
03:06
-
02:40
-
01:16
-
00:50
-
00:37
- 30 июля 2021
-
23:54
-
23:29
-
23:19
-
22:35
-
22:31
-
22:27
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:53
-
21:50
-
21:48
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:33
-
21:07
-
21:03
-
20:54
-
20:53
-
20:45
-
20:41
-
20:38
-
20:29
-
20:06
-
20:01
-
19:49
-
19:49
-
19:40