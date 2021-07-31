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«Одна маленькая девочка счастливая ляжет спать». Салихова о первой победе «Спартака» в РПЛ

«Одна маленькая девочка счастливая ляжет спать». Салихова о первой победе «Спартака» в РПЛ
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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на победу «Спартака» в матче второго тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Встреча проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече был забит бывшим нападающим самарцев Александром Соболевым. На 66-й минуте.

«Спасибо, Соболев, что забил. Одна маленькая девочка счастливая ляжет спать. Не могу понять, кто был лучший на поле. А не Рассказов ли? И вот всё жду феерии от Хендрикса», — написала Салихова в своём телеграм-канале.

«Спартак» одержал первую официальную победу под руководством Руя Витории. В первом туре красно-белые проиграли «Рубину» (0:1). «Крылья Советов» потерпели второе поражение кряду.

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