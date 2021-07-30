Пиняев замучил защитника «Спартака» в дебютном матче. А ведь ему всего 16 лет!

«Спартак» победил «Крылья Советов» в Самаре. В матче хватало ярких событий – игра Ломаева, отменённый шедевр Бакаева, пенальти Соболева. Но отдельное внимание хочется уделить другой теме – дебюту Пиняева.

Сергей вышел на поле на 76-й минуте и отправился на правый фланг. «Крылья» к тому моменту уже горели со счётом 0:1, и главный тренер Игорь Осинькин решил освежить атаку. Для 16-летнего вингера это был дебют в РПЛ — и сразу против такого соперника. Но он оправдал все ожидания.

За 19 минут (с учётом добавленного) Пиняев натурально замучил Айртона. Бразилец вряд ли ожидал, что столь юный игрок сможет доставить ему проблемы, — и зря. Сергей не закладывал сложных финтов, а просто «качал» соперника, и затем пробрасывал мяч мимо него. Хоть Айртон был на поле с первых минут и к тому моменту уже набегался, он известен как реактивный футболист. И тем не менее Пиняев трижды от спартаковца убежал, создав опасные моменты.

На последних секундах матча Пиняев попытался в четвёртый раз одурачить Айртона, но бразилец наконец-то справился и отправил мяч на угловой. Добавленное время к этому моменту давно истекло, поэтому судья завершил матч. Игроки «Крыльев» были недовольны таким решением.

После матча игру Пиняева отметил Осинькин. «Я должен прокомментировать его дебют, но на будущее хотел бы подальше быть от этих разговоров, чтобы они не отвлекали от самого главного. А главное — вырасти в хорошего футболиста, у Пиняева есть все данные для этого. Сергей показал, что умение играть в быстрый футбол, мгновенно принимать решения, работали не только на молодёжном уровне, но и сейчас, против команды такого уровня, как «Спартак». Пиняев показал, что его надо опасаться любому футболисту. Например, Айртону», — сказал тренер «Крыльев».

Вопрос про Пиняева прилетел и Рую Витории. Наставника «Спартака» спросили, хотел бы он видеть такого игрока в своей команде. Португалец от ответа ушёл: «Хотел бы поблагодарить соперника, своей игрой они усложнили нам жизнь и сделали эту победу особенно ценной. Считаю нужным говорить только о игре своих ребят, которые для меня всегда лучшие».

Конечно, в силу возраста у Пиняева есть ошибки. В матче со «Спартаком» он дважды потерял мяч и так и не сумел организовать гол после издевательств над Айртоном. Но очевидно, что перед нами крайне талантливый футболист. Пока Сергей играл в ФНЛ, многие считали его переоценённым, однако сейчас эти мысли отпали. Остаётся надеяться, что Пиняев будет усердно работать и не отвлекаться на посторонние вещи. Если всё сложится, то Россия получит будущую звезду.

Важно, что Пиняев уже на радаре в Европе. Во время игры за «Чертаново» юный футболист несколько раз ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Впервые Сергей отправился в Англию в начале 2018 года. Тогда он успел сыграть в товарищеском матче с «Бари», отгрузил итальянцам пять мячей и укатил на родину. Из-за возраста Пиняев по-прежнему не может перейти в «МЮ», но и это, возможно, впереди.