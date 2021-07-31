Соболев: сказал Джикии: «Дай мяч», — и пошёл к точке. Сразу решил, что праздновать не буду

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что сразу решил не праздновать забитый мяч в ворота «Крыльев Советов» (1:0) в матче второго тура Российской Премьер-Лиги.
«Была надежда, что стадион будет заполнен наполовину. Или хотя бы на 30 процентов. Хотел увидеть самарских болельщиков. Увы, это не получилось. Рад снова играть здесь. Именно из этого клуба я попал в «Спартак», за что ему безмерно благодарен. Рад был всех видеть.
Пенальти? Я знал, что будет остановка. Я увидел эту руку. По новым правилам это пенальти, поэтому, как только была пауза, то сразу сказал Джикии: «Дай мяч», — и пошёл к точке. Сразу для себя решил, что праздновать не буду. Я штатный пенальтист в команде, так что взял и пробил», — сказал Соболев в интервью для клубной пресс-службы.
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