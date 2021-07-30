Гол Соболева позволил «Спартаку» обыграть «Крылья Советов»
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Завершился матч «Крылья Советов» — «Спартак». Встреча 2-го тура РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече был забит бывшим нападающим самарцев Александром Соболевым. На 66-й минуте судьи VAR решили вмешаться в игру после эпизода в штрафной «Крыльев», после чего арбитр Кукуян назначил пенальти в ворота хозяев. Игру рукой со стороны капитана самарцев Сергея Божина зафиксировал арбитр. Соболев уверенно пробил с «точки», направив мяч в нижний угол ворот. Он и был признан лучшим игроком матча.
Таким образом, «Спартак» набирает первые очки в нынешнем сезоне РПЛ. «Крылья Советов» терпят второе поражение кряду.
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