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Гол Соболева позволил «Спартаку» обыграть «Крылья Советов»

Гол Соболева позволил «Спартаку» обыграть «Крылья Советов»
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Завершился матч «Крылья Советов» — «Спартак». Встреча 2-го тура РПЛ проходила на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит бывшим нападающим самарцев Александром Соболевым. На 66-й минуте судьи VAR решили вмешаться в игру после эпизода в штрафной «Крыльев», после чего арбитр Кукуян назначил пенальти в ворота хозяев. Игру рукой со стороны капитана самарцев Сергея Божина зафиксировал арбитр. Соболев уверенно пробил с «точки», направив мяч в нижний угол ворот. Он и был признан лучшим игроком матча.

Таким образом, «Спартак» набирает первые очки в нынешнем сезоне РПЛ. «Крылья Советов» терпят второе поражение кряду.

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
30 июля 2021, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 68' (пен)
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