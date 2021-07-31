Защитник «Крыльев» Горшков: считаю, в эпизоде с пенальти был фол «Спартака» в нападении

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился мнением о пенальти в ворота самарской команды в матче со «Спартаком» (0:1).
«В первые 20 минут у нас были хорошие подходы, моменты. Забей мы первыми, игра сложилась бы совсем по-другому. Знали, что «Спартак» силён стандартами, со стандарта и пришёл пенальти.
Судья говорит, что нельзя блокировать руками. Если присмотреться, Жиго освободился за счет того, что его партнер заблокировал других игроков. Смотреть нужно ещё и этот момент. Я считаю, что этот блок, захват руками – фол. А дальше мы уже понимали, что раз идёт смотреть, значит была какая-то ошибка. Но надеялись, что не будет пенальти.
Стычка между Иваном Ломаевым и Антоном Зиньковским? Все молодые, горячие, никто не хочет уступать, все хотят максимального результата. Но дальше всё уладили, бились единым коллективом. Согласен, что это означает, что в команде нет равнодушных.
Хватит нам уже проигрывать. У нас с каждым туром улучшается физическое состояние и понимание. Надеюсь, нас прорвёт. Мы знали, что в РПЛ другой уровень мастерства, наказывают за любые ошибки. Нужно допускать меньше моментов у своих ворот и выжимать из полумоментов у чужих максимум», – цитирует Горшкова Metaratings.
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