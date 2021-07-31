Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Аякса» погиб в возрасте 16 лет

Футболист «Аякса» погиб в возрасте 16 лет
Комментарии

Футболист «Аякса» Ноа Гессер скончался в возрасте 16 лет, сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 30 июля. Игрок академии «Аякса» попал в автокатастрофу вместе со своим братом. Ближайшие товарищеские матчи команд амстердамского клуба будут начинаться с минуты молчания в память о футболисте.

«Клуб глубоко опечален этим трагическим событием. «Аякс» выражает соболезнования близким Гессера и желает им сил в борьбе с этой неизмеримой утратой», — говорится в сообщении пресс-службы «Аякса».

Гессер стал игроком «Аякса» в 2018 году. Игрок перешёл в амстердамский клуб из любительской команды «Альфенс Бойс». Гессер выступал за юношескую команду «Аякса» на позиции нападающего.

Новость по теме
В Венгрии во время тренировки умер 18-летний футболист
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021