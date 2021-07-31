Футболист «Аякса» погиб в возрасте 16 лет
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Футболист «Аякса» Ноа Гессер скончался в возрасте 16 лет, сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.
Трагедия произошла вечером в пятницу, 30 июля. Игрок академии «Аякса» попал в автокатастрофу вместе со своим братом. Ближайшие товарищеские матчи команд амстердамского клуба будут начинаться с минуты молчания в память о футболисте.
«Клуб глубоко опечален этим трагическим событием. «Аякс» выражает соболезнования близким Гессера и желает им сил в борьбе с этой неизмеримой утратой», — говорится в сообщении пресс-службы «Аякса».
Гессер стал игроком «Аякса» в 2018 году. Игрок перешёл в амстердамский клуб из любительской команды «Альфенс Бойс». Гессер выступал за юношескую команду «Аякса» на позиции нападающего.
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