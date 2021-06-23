В Венгрии во время тренировки умер 18-летний футболист
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Футболист венгерского клуба «Андрашида» Виктор Марселл скончался в возрасте 18 лет.
«21 июня на тренировочной базе «Андрашиды» проходила тренировка. Во второй половине занятия 18-летний Виктор Марселл без постороннего участия упал на газон и потерял сознание. Товарищи по команде и тренер тут же бросились на помощь футболисту и попытались привести его в чувство. Они начали проводить реанимацию при помощи массажа сердца и дефибриллятора, связавшись с врачами по телефону.
Медики, прибывшие на место происшествия, долго боролись за жизнь нашего игрока, но, к сожалению, спасти его не удалось. Выражаем соболезнования родным футболиста. Покойся с миром, Виктор!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.
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