Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Венгрии во время тренировки умер 18-летний футболист

В Венгрии во время тренировки умер 18-летний футболист
Комментарии

Футболист венгерского клуба «Андрашида» Виктор Марселл скончался в возрасте 18 лет.

«21 июня на тренировочной базе «Андрашиды» проходила тренировка. Во второй половине занятия 18-летний Виктор Марселл без постороннего участия упал на газон и потерял сознание. Товарищи по команде и тренер тут же бросились на помощь футболисту и попытались привести его в чувство. Они начали проводить реанимацию при помощи массажа сердца и дефибриллятора, связавшись с врачами по телефону.

Медики, прибывшие на место происшествия, долго боролись за жизнь нашего игрока, но, к сожалению, спасти его не удалось. Выражаем соболезнования родным футболиста. Покойся с миром, Виктор!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021