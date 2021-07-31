Шомуродов прибыл в Рим на медосмотр для «Ромы»
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Нападающий «Дженоа» Эльдор Шомуродов прибыл в Рим, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, сегодня, 31 июля, футболист пройдёт медицинский осмотр, после чего заключит контракт с «Ромой». Ожидается, что завтра, 1 августа, Шомуродов присоединится к команде на предсезонном сборе в Португалии. Контракт Шомуродова будет рассчитан до 2026 года.
Напомним, Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Шомуродова в € 7 млн.
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