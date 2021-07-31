Экс-директор «Барселоны»: Пьянич хотел бы вернуться в «Ювентус»

Бывший директор «Милана» и «Барселоны» Ариедо Брейда сообщил, что полузащитник каталонского клуба Миралем Пьянич хочет вернуться в «Ювентус».
«Я встретил Пьянича в Барселоне три-четыре дня назад, когда посещал город по личным причинам. Мы случайно пересеклись возле „Камп Ноу“ и поговорили. Он хотел бы вернуться в „Ювентус», — приводит слова Брейды Tuttosport.
Напомним, Пьянич уже выступал за «старую синьору» с 2016 по 2020 год. После перехода в «Барселону» босниец так и не сумел закрепиться в составе каталонского клуба. Ранее сообщалось, что «Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Пьянича на валлийского полузащитника Аарона Рэмси. В прошлом сезоне Пьянич принял участие в 19 матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.
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