ЭСК РФС признала правильным решение судьи отменить гол «Спартака» в матче с «Рубином»

ЭСК Российского футбольного союза поддержала решение арбитра Владислава Безбородова отменить гол «Спартака» в ворота «Рубина» (0:1) в матче первого тура Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба РФС.
Руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с фиксацией нарушения правил игры со стороны игрока «Спартака» Романа Зобнина на 38-й минуте матча. Комиссия решила, что судья правильно зафиксировал нарушение Правил игры со стороны игрока атакующей команды.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Спартака» Роман Зобнин совершает тактический фол с целью игры в мяч его партнером по команде. Толчок руками осуществлен в спину в момент выполнения соперником прыжка и достаточен для того, чтобы помешать ему сыграть в мяч головой. Кроме того, сам футболист «Спартака» не имеет намерения играть в мяч, целью нарушения правил является создание помехи сопернику и освобождение игрового пространства для игрока «Спартака» Самюэля Жиго.
- 31 июля 2021
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