ЭСК РФС признала верным решение арбитра назначить пенальти в матче «Химки» — «Зенит»

ЭСК Российского футбольного союза признала верным решение арбитра назначить пенальти в матче первого тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Зенит» (1:3).
Руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Химок» на 78-й минуте матча.
Комиссия решила, что судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 78-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник инициирует контакт с ногой и спиной нападающего, контролировавшего мяч и укрывавшего его своим телом.
«Зенит» во втором туре Российской Премьер-Лиги сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 1 августа на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:00 мск.
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