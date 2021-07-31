ЭСК РФС признала верным решение арбитра назначить пенальти в матче «Химки» — «Зенит»

ЭСК Российского футбольного союза признала верным решение арбитра назначить пенальти в матче первого тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Зенит» (1:3).



Руководители департамента судейства и департамента инспектирования РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с назначением 11-метрового удара в ворота «Химок» на 78-й минуте матча.



Комиссия решила, что судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Химок» на 78-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник инициирует контакт с ногой и спиной нападающего, контролировавшего мяч и укрывавшего его своим телом.



«Зенит» во втором туре Российской Премьер-Лиги сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 1 августа на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 20:00 мск.

Новость по теме ЭСК РФС признала правильным решение судьи отменить гол «Спартака» в матче с «Рубином»