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Мауро Икарди сообщил, что останется в «ПСЖ»

Мауро Икарди сообщил, что останется в «ПСЖ»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди сообщил, что не покинет французский клуб в летнее трансферное окно.

«В этом сезоне, как и в следующем, я остаюсь в «ПСЖ». В этом никогда не было никаких сомнений. Вперёд, «ПСЖ», — написал Икарди на своей странице в «Инстаграме».

28-летний аргентинский футболист перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 80 млн. В сезоне-2020/2021 Икарди провёл 26 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть голевых передач.

Напомним, сезон-2020/2021 в чемпионате Франции завершился победой «Лилля», который в 38 матчах сезона заработал 83 очка. Второе место занял ПСЖ (82). Тройку призёров замкнул «Монако» (78). Именно эти клубы представят Францию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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