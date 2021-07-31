Мауро Икарди сообщил, что останется в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди сообщил, что не покинет французский клуб в летнее трансферное окно.
«В этом сезоне, как и в следующем, я остаюсь в «ПСЖ». В этом никогда не было никаких сомнений. Вперёд, «ПСЖ», — написал Икарди на своей странице в «Инстаграме».
28-летний аргентинский футболист перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 80 млн. В сезоне-2020/2021 Икарди провёл 26 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть голевых передач.
Напомним, сезон-2020/2021 в чемпионате Франции завершился победой «Лилля», который в 38 матчах сезона заработал 83 очка. Второе место занял ПСЖ (82). Тройку призёров замкнул «Монако» (78). Именно эти клубы представят Францию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
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