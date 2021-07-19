«Ювентус» может обменять Роналду на Икарди

«Пари Сен-Жермен» и «Ювентус» могут совершить громкий обмен футболистами, сообщает Football Italia со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, «Ювентус» может обменять своего нападающего Криштиану Роналду на форварда «Интера» Мауро Икарди.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Икаржи, в свою очередь, перешёл в «Пари Сен-Жермен» в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за € 80 млн. В сезоне-2020/2021 Икарди провёл 26 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав шесть голевых передач.