«Астон Вилла» объявила о согласовании с «Байером» трансфера Леона Бэйли

Нападающий «Байера» Леон Бэйли станет игроком «Астон Виллы».

«Астон Вилла» и «Байер Леверкузен» достигли соглашения о трансфере Леона Бейли при условии, что игрок успешно пройдёт медицинское обследование и завершит согласование условий личного контракта", — сообщает пресс-служба бирмингемского клуба.

Сообщалось, что Бэйли и «Байер» приняли решение расстаться, и леверкузенцы стали искать покупателя для ямайца. Игрок оценивался примерно в € 40 млн.



Бэйли начинал карьеру в составе «Генка», а в 2017 году перебрался в «Байер». В прошлом сезоне 23-летний форвард принял участие в 30 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил девять голов и отдал восемь результативных передач. «Байер» по итогам кампании занял шестое место в турнирной таблице чемпионата.