«Локомотив» одержал волевую победу над ЦСКА

Во встрече 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович открыл счёт в этом матче. На 19-й минуте Бистрович забил ударом со штрафного. Хорват подошёл к мячу и ударил в ближний верхний угол. Фёдор Смолов забил ответный гол. На 22-й минуте после подачи с углового Мурило сбросил на Смолова, который низом с близкого расстояния переправил мяч в рамку.
Хавбек «Локомотива» Рифат Жемалетдинов вывел железнодорожников вперёд. Жемалетдинов получил мяч в штрафной площади и пробил в ближний угол низом, Игорь Акинфеев дотянулся, но не выручил.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогали ему ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
В 1-м туре ЦСКА на домашнем стадионе обыграл «Уфу» со счётом 1:0. «Локомотив» дома оказался сильнее тульского «Арсенала» (3:1).
В двух матчах «Локомотив» набрал 6 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. ЦСКА (3) — восьмой.
- 31 июля 2021
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