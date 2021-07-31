Масалитин: ЦСКА если и будет бороться, то в лучшем случае за 5-6 место. И то хорошо

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).

«Понятно, что команды пока разыгрываются. Из-за этого игра не очень-то и смотрелась, ЦСКА до второго гола и замен только оборонялся, может, рассчитывал на контратаки, стандарты. Один стандарт сработал. В этой игре у «Локомотива» хорошо смотрелись все опасные моменты, связанные со штрафными и угловыми. ЦСКА предпринял попытку перевернуть игру, сделав замены, что-то удалось: были моменты у Чалова, Дзагоева. Где-то «Локомотиву» в матче повезло больше.



Вчера похожий пенальти поставили «Спартаку», а ЦСКА сегодня — нет. Может, Заболотный вывалился бы один на один, но одиннадцатиметрового не было. Моменты трактуются по-разному. ЦСКА впереди применяет тактику, которая не приносит результата: ни Чалова вторую игру не видим, ни Ахметова. За всё время было два-три эпизода, где они сыграли хорошо, но это мало для крайних вингеров, которых используют в нападении. Как только Чалов попадает в штрафную, начинает чувствовать себя как рыба в воде. Это его конёк, сильная сторона. Сильные стороны Тикнизяна — обводка во фланг и передачи.



Не знаю, почему ЦСКА использует такую тактику, может, её пересмотрят, будут играть 4-4-2. Федя Чалов — лучший бомбардир чемпионата, а его используют где-то с краю. Когда начнут менять тактики, пройдёт уже половина сезона, будут менять не только систему, но и тренера. Игра невнятная, неизвестно, что ждать в следующем туре. Если что-то поменяется, может, будут очки. Не зря же в тренерский штаб ввели Бабаяна, я даже не слышал такого. В ЦСКА идут непонятные движения, возможно, внутри им всё ясно. На сегодняшний день, если и будут бороться, то за пятое-шестое место в лучшем случае. И это будет хорошо», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.