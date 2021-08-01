Сапогов: дурдом находится в Вашингтоне! А мы на святой Руси живём

Известный в прошлом футболист Алексей Сапогов на своей странице в «Инстаграме» ответил подписчику, прокомментировавшему его пост с критикой фото президента Украины Владимира Зеленского возле стены плача в Израиле.
«В дурдом провели интернет?» — спросил подписчик у Сапогова.
«Дурдом находится в Вашингтоне, Белый дом называется! А мы на Святой Руси живём, запомни это, мальчик!», — — написал Сапогов.
Карьеру футболиста Сапогов начал в дубле московского «Торпедо». Затем он выступал за «Зеленоград», «Волгу» (Тверь) и «Горняк» (Учалы). В составе последнего стал вторым в споре бомбардиров зоны «Урал-Поволжье» сезона-2011/2012 с 17 голами. После этого перешёл в нижегородскую «Волгу», которая выступала в Премьер-Лиге.
В 2012 году забил свой единственный мяч в составе второй сборной России. Форвард отличился в матче с молодёжной сборной Турции (4:1). Летом 2013 года покинул «Волгу» из-за конфликта с руководством, а затем объявил о завершении карьеры. Через полгода был приглашён на сборы «Анжи», где подрался с Шамилем Асильдаровым и получил перелом челюсти. Впоследствии играл за юрмальский «Спартак», «Тосно» и «Юниор».
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