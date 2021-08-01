«Зенит» предложил € 25 млн за форварда олимпийской сборной Бразилии

«Зенит» проявляет интерес к футболисту олимпийской сборной Бразилии и «Герты» Матеусу Кунье, сообщает Goal.

По данным источника, российский клуб предложил за футболиста € 25 млн. Однако сам нападающий хотел бы продолжить карьеру в Испании или Англии, однако переход в «Зенит» не исключает.

Кунья защищает цвета «Герты» с января 2020 года, куда перешёл из «Лейпцига». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии Кунья провёл за «Герту» 27 матчей, в которых записал в свой актив семь голов и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету один гол и две передачи в одном матче в Кубке Германии.

«Зенит» по итогам прошлого сезона стал чемпионом РПЛ и в новом сезоне выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.