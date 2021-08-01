Бистрович: если бы «Локомотив» не забил второй гол, ЦСКА бы выиграл второй тайм

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал результат матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Локомотивом» (1:2).
«Всегда тяжело, когда проигрываешь в таких больших играх. У «Локомотива» хорошая, опытная команда. Они умеют контролировать мяч, держали его всю игру. Мы время от времени играли чуть низко, но с игры они почти не создавали моментов, в основном — со стандартов.
Играли низко, дали сопернику контролировать мяч, но, как я сказал, они не создавали моментов, а у нас во второй половине встречи остались силы на прессинг. Если бы «Локомотив» не забил второй гол, думаю, мы бы выиграли второй тайм.
Изменения в команде? Новый тренерский штаб, есть ощущения, что некоторые вещи поменялись. Чувствую себя отлично, рад вернуться в команду», — приводит слова Бистровича пресс-служба ЦСКА.
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