Матч «Сочи» и «Партизана» в отборе Лиги конференций обслужит молдавская бригада судей

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче третьего отборочного раунда Лиги конференций «Сочи» — «Партизан», сообщается на официальном сайте организации.



Встречу обслужит молдавская бригада судей во главе с Дмитрием Мунтяном. Помогать ему будут ассистенты Виктор Мардарь и Василий Ермискин. Четвёртый рефери — Пётр Стоянов.



Первая игра серии между «Сочи» и «Партизаном» пройдёт 5 августа в 19:00 на стадионе «Фишт». Ответная встреча состоится 12 августа в Сербии.



29 июля сочинцы встретились с азербайджанским клубом «Кешля». Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций прошёл на стадионе «Шафа — Интер-Арена» в Баку и завершился победой российского коллектива со счётом 4:2. По итогам двухматчевого противостояния «Сочи» выиграл со счётом 7:2.