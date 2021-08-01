«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с ЦСКА

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1), который состоялся в Москве 31 июля.



На видео показано прибытие команды на стадион, разминка перед матчем, а также ключевые моменты встречи, радость команды после финального свистка и благодарность болельщикам.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Локомотива». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».

В 1-м туре ЦСКА на домашнем стадионе обыграл «Уфу» со счётом 1:0. «Локомотив» дома оказался сильнее тульского «Арсенала» (3:1).



В двух матчах «Локомотив» набрал 6 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. ЦСКА (3) — восьмой.